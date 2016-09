Einstieg von Rewe Kartellamt verlängert Prüffrist bei Coop

Nach LZ-Informationen verzögert sich die Kartellamtsentscheidung in Sachen Rewe/Coop wohl bis Ende Oktober. Die Zeitpläne in Kiel sollen davon aber nicht beeinflusst werden. Der Einstieg der Rewe soll unverändert noch in diesem Jahr erfolgen.

