Ermittlungen Stecknadel-Fund in weiterer Kaufland-Filiale

Stecknadel-Fund in weiterer Kaufland-Filiale

Nicht nur in Offenburg, sondern auch in Kehl sind Stecknadeln in Produkten aus einer Kaufland-Filiale entdeckt worden. Die Hintergründe sind weiter offen.

Nach der Entdeckung von Stecknadeln in Lebensmitteln im badischen Offenburg ist nun auch ein Fall im rund 20 Kilometer entfernten Kehl bekannt geworden. Auch dort war eine Filiale von Kaufland betroffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteil