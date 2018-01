Ermittlungen Stecknadelfund bei weiterem Händler

Kaufland war diesmal nicht betroffen: Bei einem weiteren Discounter in Baden wurde eine Stecknadel in einem Lebensmittel entdeckt. Unklar ist, ob es sich um denselben Täter oder einen Trittbrettfahrer handelt.

In einem Supermarkt in Baden ist erneut eine Stecknadel entdeckt worden. Diesmal fand sich der spitze Gegenstand in einem Geschäft in Schutterwald bei Offenburg in der Verpackung vo