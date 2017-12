Erotikhändler Beate Uhse stellt Insolvenzantrag

In den vergangenen Jahren stand es um die Finanzen des Erotikhändlers Beate Uhse schlecht. Jetzt will sich das Unternehmen in Eigenregie sanieren.

Der Erotikhändler Beate Uhse will Insolvenz beantragen. "Der Vorstand der Beate Uhse AG, Michael Specht, hat sich zu diesem Schritt entschlossen, um die Sanierung der gesamten Gruppe in Eigenverwaltung nachhaltig umzusetzen", teilte die Beate U