Erstes Halbjahr Otto kommt online weiter voran

Mit einem zweitstelligen Plus gehört das Online-Geschäft auch im ersten Halbjahr zu den Wachstumstreibern der Otto Group. Auch bei den Dienstleistungen verzeichnen die Hamburger Zuwächse.Der Handelskonzern Otto Group hat in den ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres (März bis August) den Umsatz um rund sieben Prozent gesteigert. Auch die Ergebnisse hätten sich weiter gut entwickelt, teilte die Otto Group am Donnerstag in Hamburg mit, ohne Zahlen zu nennen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.