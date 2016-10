Erstes Halbjahr Otto Group könnte Jahresziele übertreffen

Nach einem guten ersten Halbjahr sieht sich die Otto Group auf bestem Wege, das Geschäftsjahr mit einem kräftigeren Plus als erwartet abzuschließen. Sein Erlösziel von plus vier Prozent hat der Hamburger Handelskonzern in den ersten sechs Monaten überboten, nun hängt alles vom Weihnachtsgeschäft und dem richtigen Wetter ab.

