Erstes Quartal Tesco wächst zuhause stärker als erwartet

Tesco fasst im britischen Heimatmarkt immer besser Fuß: Im ersten Quartal lag das Umsatzplus bei 2,3 Prozent und damit höher als erwartet. In der übrigen Welt läuft es dagegen nicht ganz so rund, vor allem der Verzicht auf unrentable Aktivitäten in Thailand drückt die Umsatzentwicklung.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.