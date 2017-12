Essenslieferdienst Delivery Hero gibt Indien-Geschäft an Uber-Rivalen ab

Delivery Hero knüpft in Indien Bande mit dem Uber-Konkurrenten Ola. So verkauft der Essenslieferdienst sein Geschäft an die indische Firma und bekommt im Gegenzug dafür Anteile am Fahrdienstvermittler.

Der Essenszusteller Delivery Hero tauscht sein Indien-Geschäft gegen eine Beteiligung am lokalen Uber-Konkurrenten Ola ein. Der Wert des Deals um Foodpanda India wurde nicht bezif