Europäisches Geschäft Amazon stellt massiv ein

Auch Europa profitiert von Amazons großer Einstellungsoffensive: Allein in Deutschland will der Online-Riese in diesem Jahr mehr als 2000 zusätzliche Stellen schaffen. In ganz Europa soll es über 15.000 neue Arbeitspätze geben.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.