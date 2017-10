Eurozone Einzelhandelsumsatz geht erneut zurück

In den Ländern mit Euro hat der Einzelhandel im August erneut weniger Umsatz erzielt. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erlöse so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr. Analysten hatten eigentlich mit einem leichten Plus gerechnet.Der Umsatz der Einzelhändler im Euroraum ist im August erneut gefallen. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte, betrug der Rückgang 0,5 Prozent zum Vormonat.

