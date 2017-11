Expansion Amazon-Start in Australien steht kurz bevor

Amazon steht in Down Under in den Startlöchern: Bei einer Lieferantentagung nährte Country Manager Rocco Braeuniger Spekulationen, dass der Online-Händler in Australien noch vor Weihnachten erste Bestellungen annehmen könnte.

