Expansion Amazon startet Fresh in Hamburg

Erst Anfang Mai ist Amazon mit seinem Lebensmittellieferservice Fresh in Berlin gestartet, nun macht der Online-Händler auch dem stationären LEH in Hamburg Konkurrenz. In Teilen der Hansestadt gibt es nun auch das breite Food-Angebot zu bestellen.

