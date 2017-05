Expansion Costco wird mit Verspätung in Frankreich starten

Nach England und Spanien will Costco im Juni mit einem ersten Warehouse-Club-Outlet in Frankreich ein weiteres europäisches Land erobern. Sein Großflächenkonzept, das sich an Profi-Kunden und Verbraucher richtet, dürfte vor allem Marktführer Metro C+C herausfordern.

