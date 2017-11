Expansion Deutscher Handel entdeckt Italien

Aldi macht Ernst. Ende Dezember könnte der Discounter seinen ersten Markt in Castellanza bei Mailand eröffnen. Bereits im November feiert dm seine Rückkehr auf die Halbinsel. Auch Müller könnte folgen. Nach den Vorreitern Lidl, Penny und Douglas werden nun auch Aldi und dm auf der italienischen Halbinsel starten. Noch in diesem Jahr wird Aldi Süd voraussichtlich loslegen und Outlets in ganz Norditalien eröffnen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.