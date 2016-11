Expansion Karstadt Sports plant neue Filialen

Der Sportartikelhändler Karstadt Sports will sein Filialnetz vergrößern: In den kommenden Jahren sollen weitere fünf bis sechs Standorte hinzukommen, kündigt Karstadt-Sports-Geschäftsführer Michael Rumerstorfer in einem Interview an.

