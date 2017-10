Expansion Kaufland umwirbt die Kommunen

Kaufland verstärkt seine Expansionsbemühungen und stellt dafür zusätzliche Mitarbeiter in den Regionen ein. Auf der Münchener Expo Real empfiehlt sich der Händler den Kommunen mit flexiblen Konzepten. Mehr Filialen will Kaufland auch in Großstädten eröffnen. Ähnlich wie die Schwestergesellschaft Lidl will auch Kaufland wieder mehr neue Standorte eröffnen.

