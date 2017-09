Expansion Lidl drängt in die Ballungsräume

Lidl will die Präsenz in den Ballungsräumen verbessern und hat dafür zusätzliche Immobilienbüros eröffnet. Der Discounter verstärkt damit seine Bemühungen um Filialen in Einzugsgebieten, die zuletzt vor allem von Rewe besetzt wurden. Lidl gibt sich dort auch kompromissbereit, was die Anforderungen betrifft. Die vergangenen Jahre standen stark im Zeichen der Optimierung des Standortnetzes.

