Expansion Lidl interessiert sich für Estland

Lidl will offenbar in einem zweiten Anlauf in Estland reüssieren. Medienberichten zufolge werden bereits geeignete Standorte unter anderem in der Hauptstadt Tallinn sondiert. 2006 wurden erste Pläne für einen Markteintritt in das Land gestoppt.

