Expansion Lidl plant weitere 100 Filialen in Rumänien

Der Discounter Lidl will sein Filialnetz in Rumänien in den kommenden Jahren um die Hälfte aufstocken: Zu den seit der Plus-Übernahme im Jahr 2011 aufgebauten 200 Märkten sollen 100 weitere dazu kommen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.