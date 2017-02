Expansion Lidl startet bereits im Sommer in den USA

Ein halbes Jahr vor dem offiziell angekündigten Einstieg will die Schwarz Group noch in diesem Sommer 20 Lidl-Filialen in den Vereinigten Staaten eröffnen. Dabei setzen die Neckarsulmer auf ein großzügigeres Format.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.