Expansion Lidl will offenbar mit mehr Läden in den USA starten

Lidl wird anscheinend gleich mit mindestens 150 Märkten in den USA an den Start gehen. Ursprünglich sah der Plan vor, mit 100 Outlets loszulegen. In Dutzenden von US-Städten hat sich der Discounter bereits Standorte gesichert.

