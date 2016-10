Expansion Spar International geht nach Albanien

Der Händlerverbund Spar International erschließt einen weiteren weißen Fleck auf seiner Landkarte: Mit der Eröffnung von zwei Märkten in Albanien ist die Franchisekooperative nun in 44 Ländern präsent. Lokaler Partner in dem Balkanstaat ist der Finanzinvestor Balfin Group.

