Expansion XXXL-Möbelhäuser wollen weiter wachsen

Mit drei neuen Einrichtungshäusern in Deutschland will der Möbelhaus-Betreiber XXXL in diesem Jahr sein Wachstum vorantreiben, ein vierter Standort befindet sich bereits in Planung. Bei Erfurt errichtet der Händler zudem ein neues Logistikzentrum für E-Commerce-Lieferungen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.