Expansion dm startet zweiten Anlauf in Italien

dm Drogeriemarkt will nach Italien zurückkehren: Unter Federführung der österreichischen Ländergesellschaft will der europäische Marktführer im Laufe des kommenden Jahres den Wiedereintritt in den italienischen Markt vorbereiten. Führungskräfte für dm Italien werden bereits gesucht, ebenso ein Standort für die Zentrale sowie erste Filialen.

