Expansionspläne Ikea will nach Indien und Serbien

Der schwedische Möbelhändler Ikea peilt nach einem erneuten Gewinnanstieg um satte 20 Prozent im zurückliegenden Geschäftsjahr neue Märkte an: 2017 sollen erste Einrichtungshäuser in Indien sowie in Serbien entstehen. Damit wäre Ikea künftig in 30 Ländern aktiv.

