Expansionsstrategie Aldi Suisse frischt sein Ladennetz auf

Aldi Suisse will sich mit einem aufgefrischten Ladenbau und gezielter Expansion in Innenstädte stärker als Nahversorger positionieren. Der Discounter macht ordentlich Tempo und will von November bis Mitte 2017 das Ladennetz modernisieren.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.