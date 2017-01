Fachkräftemangel Engpassfaktor Tech-Personal

"Viele bauen ihre Digital- und Technologiekompetenz an der Spitze gerade erst auf ", weiß Geschäftsführer Hubertus Graf Douglas. Doch die Personalsuche wird schwierig: Über 100.000 offene Ingenieurs- und IT-Stellen zählt die Jobmaschine Adzuna. Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsberatung Deloitte zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit sieht Deutschland im Vergleich mit 34 OECD-Staaten nur auf Platz 20, was den Pool an IT-Fachkräften angeht. Ihr Anteil an allen Beschäftigten liegt bei 0,7 Prozent. Dafür belegt Deutschlands Talent-Pipeline einen Spitzenplatz aufgrund des hohen Anteils an MINT-Studenten (15 Prozent). Auch die Attraktivität des Standorts für ausländische Arbeitnehmer gilt als Trumpf.

