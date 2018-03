Fachkräftemangel Mehr Stellenanzeigen infolge Personalnot

Das zeigt der aktuelle Index Anzeigendaten zur Internet und Mediaforschung. Der Zuwachs sei im Bereich Transport und Logistik am größten (plus 43 Prozent). Da die Situation auf dem Stellenmarkt zunehmend schwieriger wird, sei die Einstellungsquote dennoch zurück gegangen. Am schwersten zu besetzen seien Positionen in Thüringen, Sachsen und Bayern.

Schlagworte zu diesem Artikel: Anzeigenschaltung

Personalsuche

Personalnot

Stellenanzeige

Vorjahresmonat

Fachkräftemangel

Transport