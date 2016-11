Ferrero Rumänien prüft Kinderarbeitsvorwürfe bei Ü-Eier-Produktion

Das britische Boulevardblatt "Sun" bringt Ferrero in Verbindung mit Kinderarbeit: In Rumänien sollen Spielzeuge für Überraschungseier zum Teil von Minderjährigen in Heimarbeit und zu Hungerlöhnen zusammengesetzt werden, so der Vorwurf. Ferrero reagiert bestürzt und will den Sachverhalt prüfen. Auch die rumänische Justiz ermittelt.

