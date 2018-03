Filialschließungen nach Insolvenz Toys 'R' Us gibt Großbritannien auf

Toys 'R' Us gibt Großbritannien auf

Nach der Planinsolvenz folgt die Schließung: Der Spielwarenkonzern Toys 'R' Us macht in Großbritannien in den kommenden sechs Wochen alle Filialen dicht.

Das war ein schnelles Ende: Erst im Februar 2018 hatte die britische Toys-'R'-Us-Gesellschaft Insolvenz angemeldet. Dass die als Verwalter eingesetzten Spezialisten der Kanzlei Moorfields nur wenige Wochen später die Reißlei