Finanzierungsrunde Otto sucht neue Investoren für About You

Die Otto-Tochter About You soll kräftig wachsen - und zwar auch mit externer Hilfe. Der Hamburger Konzern will den Kreis der Investoren bei einer zweiten Finanzierungsrunde ausweiten. Auch Finanziers mit Kapitalmarkterfahrung sind dem Händler willkommen.Bereits im Frühjahr hatte Otto-Chef Alexander Birken erklärt, stärker auf externe Partner setzen zu wollen. Jetzt sucht der Hamburger Versandhandelskonzern offensiv nach weiteren Investoren für seine Mode-Plattform About You.

