Finanznot Tierfutter-Start-up Pets Deli ist insolvent

Das Berliner Tierfutter-Start-up Pets Deli steckt in Finanznöten: Am Mittwoch hat das Unternehmen am Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Der Betrieb soll weitergehen, aber neu fokussiert werden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.