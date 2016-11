Flächenknappheit Amazon baut Logistik im Eiltempo aus

Amazon arbeitet unter Hochdruck am Ausbau seiner Logistik-Kapazitäten. Neben einem neuen Lager in Dortmund soll auch ein neuer Standort in Frankenthal errichtet werden. Flächenknappheit und gesetzliche Vorgaben zwingen den Online-Riesen zu unkonventionellen Lösungen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.