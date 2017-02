Fokus auf Frankreich Casino stellt E-Commerce-Geschäft neu auf

Der französische Lebensmittelhändler Casino zieht seine E-Commerce-Aktivitäten auf den französischen Markt zusammen. Nach der Trennung vom Brasilien-Geschäft Ende 2016 hat der Konzern nun die verbliebenen Aktien an Cnova in Paris und New York eingekauft.

