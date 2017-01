Frankreich Galeries Lafayette startet Sonntagsverkauf

Während in Deutschland das Thema Sonntagsöffnung derzeit hoch umstritten ist, geht der Trend in Frankreich in die andere Richtung. Das Warenhaus Galeries Lafayette verkauft nun an sieben Tagen die Woche, andere Händler folgen im Frühjahr.

