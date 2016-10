Frankreich-Geschäft Auchan will Banner vereinheitlichen

Der französische Großflächenspezialist Auchan will in Frankreich nur noch unter einer Flagge auftreten. Der Konzern kündigt ein Projekt an, bei dem alle Vertriebskanäle von der Großfläche bis zum Convenience-Store auf das Banner Auchan umgestellt werden sollen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.