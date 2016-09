Frisches Kapital Poco-Mutter Steinhoff holt sich Geld für Übernahmen

Für die geplanten Zukäufe des britischen Discounters Poundland und des Matratzenhändlers Matress Firm will sich die Poco-Mutter Steinhoff am Aktienmarkt eine Kapitalspritze besorgen. Die Transaktion soll dem Möbel- und Einzelhändler über 2 Milliarden Euro in die Kasse spülen.

