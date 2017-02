Führungsnachwuchs Spar startet Traineeprogramm

Es wird zum fünften Mal ausgeschrieben. Nach 18 Monaten Ausbildungszeit in der Hauptzentrale in Salzburg wartet auf die Absolventen eine feste Stelle. Die begehrten Trainee-Plätze vergibt Spar in Fachbereichen wie Sortimentsmanagement, Vertrieb, Finance und Controlling, Marketing, IT oder Expansion und Projektentwicklung. Neben einem Auslandsaufenthalt steht eine internationale Benchmark-Reise auf dem Programm. Sprachkenntnisse in Italienisch, Kroatisch, Ungarisch oder Slowenisch sind von Vorteil.

Schlagworte zu diesem Artikel: Traineeprogramm

Führungsnachwuchs

Marketing