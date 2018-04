Fund bei Edeka Kokain in Ananas-Kisten versteckt

Mehr als 100 Kilogramm Kokain, versteckt in einer Obstlieferung: Im Edeka-Logistikzentrum im mecklenburgischen Valluhn hat ein Mitarbeiter Drogen in einer Ananas-Kiste gefunden.

Ein riesiger Kokainfund in einem Logistikzentrum der Edeka Nord beschäftigt die Polizei in Mecklenburg. Das Landeskriminalamt (LKA) untersucht in Rampe bei Schwerin mehr als 100 Kilogramm Drogen, die am 28. M&aum