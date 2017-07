G20-Gipfel Chaoten verwüsten Rewe- und Budni-Märkte

Nach den Krawallen anlässlich des G20-Gipfels sieht sich der örtliche Einzelhandel mit Schäden in Millionenhöhe konfrontiert. Unter anderem zwei Rewe- und ein Budnikowsky-Markt wurden völlig verwüstet. Die Hamburger Händler fordern in einem Schreiben an den Senat zwei verkaufsoffene Sonntage als Kompensation für den Umsatzausfall.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.