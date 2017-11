Gebot für Kaufhof Benko will Zweifel an seiner Finanzkraft ausräumen

Karstadt-Investor René Benko wirbt in einem Schreiben an HBC für sich als Käufer von Kaufhof und legt Finanzierungsdetails dar. Insider haben aber weiterhin Zweifel an seinem Plan. Karstadt-Eigner René Benko will offenbar Zweifel an seiner Finanzkraft für eine Übernahme des Konkurrenten Kaufhof ausräumen. In einem Brief an den Vorstandschef des Kaufhof-Mutterkonzerns HBC, Richard Baker, wirbt Benko für sich als Käufer und legt Details zur Finanzierung der geplanten Übernahme dar.

