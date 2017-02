Gehalts-Check Laborleiter / Leiter Qualitätssicherung

-

In kleinen Unternehmen ist die Beziehung zur Produktentwicklung eng. Die durchschnittliche Vergütung ist seit 2015 signifikant um 11,5 Prozent gestiegen. Bei großen Mittelständlern und Konzernen ist die Nachfrage stärker als in kleinen Betrieben, wo häufig Mitarbeiter der Qualitätssicherung dafür eingesetzt werden. Das Angebot an qualifizierten Kandidaten ist überschaubar.

Schlagworte zu diesem Artikel: Laborleiter

Qualitätssicherung