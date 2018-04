Gehalts-Check Nationaler Key Account Manager

Der Nationale Key Account Manager betreut auf nationaler Ebene die Entscheider der Top-Kunden des Lebensmittelhandels, akquiriert neue Kunden, erstellt die Absatz-, Umsatz-, Sortiments- sowie Ertragsplanung. Die Durchschnittsvergütung ist um 4 Prozent gestiegen.

Signifikantes Wachstum ist primär im Bereich der Spitzengehälter zu verzeichnen. Die Nachfrage in der deutschen Lebensmittelindustrie ist unverändert hoch. Dies entspricht dem Angebot an qualifizierten Bewerbern, die sich von einer regionalen in eine nationale Vertriebsverantwortung entwickeln möchten. Vorausgesetzt werden langjährige Expertise sowie aktive Kontakte in den Handel.

Schlagworte zu diesem Artikel: Nationale

Lebensmittelhandel

Ertragsplanung

Durchschnittsvergütung

Akquirieren