Gehaltsreport 2017 Personaler verdienen 55 000 Euro

Das zeigt der Gehaltsreport 2017 der Jobbörse Stepstone. Der Bedarf an Personalern ist 2016 um 10 Prozent gestiegen. Unterschiedliche Gehälter sind in der Unternehmensgröße, den Aufgaben und der Erfahrung begründet.In kleinen Firmen liegen die Gehälter bei rund 50 000 Euro, Betriebe mit mehr als 1 000 Mitarbeitern zahlen 60 000 Euro. Personalverantwortung bringt plus 17 Prozent. In der HR-Beratung sowie Entwicklung bekommen Akademiker 10 Jahren Berufserfahrung im Schnitt bis zu 76 400.