Gerichtstermin Aldi-Nord-Erben streiten im November weiter

Der Streit um die Machtverhältnisse in der Jakobus-Stiftung zwischen den Erben des Discountimperiums Aldi Nord wird Ende November fortgeführt. Vor dem Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht stehen dann mündliche Verhandlungen in zwei Verfahren an.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.