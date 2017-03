Geringfügige Beschäftigung Mini-Jobber zahlen selbst für Fehlzeiten

Weniger als die Hälfte (44 Prozent) der sieben Millionen Minijobber in Deutschland nutzt das Recht auf bezahlten Urlaub – trotz eines klaren Rechtsanspruchs. Auch Lohnfortzahlung bei Krankheit bekamen im Jahr 2016 nur 29 Prozent der Minijobber – obwohl es ihnen zusteht.

Schlagworte zu diesem Artikel: Fehlzeit

Rechtsanspruch

Lohnfortzahlung

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Das geht aus einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen hervor. 40 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Arbeitgeber kein Entgelt an Feiertagen zahlt.