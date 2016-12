Geschäft mit Süßwaren Verbraucher geben am meisten für Schoko-Nikoläuse aus

Weihnachten ist für die Süßwarenindustrie die wichtigste Saison: Im vergangenen Jahr haben Verbraucher zur Weihnachtszeit 6,7 Prozent mehr für Süßigkeiten ausgegeben als noch im Jahr zuvor. Am meisten investieren die Menschen in Schoko-Nikoläuse. An zweiter Stelle folgt ebenfalls ein wichtiger Weihnachtsartikel.

