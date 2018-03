Geschäftsjahr 2017 Hello Fresh vor allem in den USA stark

Hello Fresh vor allem in den USA stark

Hello Fresh legt weiter zu. Während sich die Verluste im abgelaufenen Geschäftsjahr verglichen mit dem Vorjahr nur geringfügig geändert haben, wächst der Kochboxen-Lieferant bei den Umsätzen. Das Wachstum ist jedoch teuer erkauft.

Der Kochboxen-Lieferant Hello Fresh sieht sich kurz vor der Gewinnschwelle. Es gehe "in großen Schritten in Richtung Break Even"