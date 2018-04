Geschäftsjahr 2017 Lidl Spanien wächst nach Investitionen

Mit einem ordentlichen Umsatzplus geht Lidl in Spanien aus einem investitionsreichen Jahr. Am Ende stehen 3,59 Mrd. Euro Umsatz zu Buche. Der deutsche Discounter will im Land weiter expandieren.

Lidl hat im vergangenen Geschäftsjahr seinen Umsatz in Spanien um 7,8 Prozent auf 3,59 Mrd. Euro verbessern können. Das berichten spanische Fachmedien übereinstimmend. Angaben zum Gewinn