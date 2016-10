Geschäftsjahr dm will die Zehn-Mrd-Grenze knacken

Drogeriemarktbetreiber dm beansprucht die Spitzenposition in der Drogerie. Die Karlsruher liefern sich mit Rossmann immer stärkere Preisgefechte und wollen überdies den angreifenden LEH auf Abstand halten. In diesem Jahr will der Konzern die Zehn-Milliarden-Umsatzmarke knacken.

